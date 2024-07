Giunge ferita all’ospedale, i carabinieri di Lugo scoprono una violenza domestica

Si era presentata per essere visitata in ospedale, ma i Carabinieri della Compagnia di Lugo, sono intervenuti perché dietro quelle ferite c’era una brutta storia di violenza domestica. A chiederne l’intervento, dopo aver visitato una donna di origine straniera, i sanitari del nosocomio che hanno ravvisato la necessità di far chiarezza sull’origine di quelle ecchimosi. La donna, domiciliata in comune del Lughese, come poi riscostruito dai militari, al culmine di una lite è stata aggredita dal proprio compagno convivente. L’uomo, quindi, per tale condotta violenta è stato denunciato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi con la conseguente attivazione, per il tramite della Procura della Repubblica di Ravenna, del cosiddetto “Codice Rosso”. Non si è trattata dell’unica operazione condotta dall’Arma in questi giorni.

I Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda, al termine di diverse attività investigative, nei giorni scorsi sono riusciti ad indentificare due donne di nazionalità straniera che all’interno di un supermercato di Massa Lombarda, dopo aver circondato e distratto una cliente mentre faceva la spesa, le hanno rubato il portafoglio dalla borsa. Nel corso della stessa giornata, a bordo di un’auto, le stesse venivano controllate dai militari della Radiomobile di Lugo e trovate in possesso di oggetti atti allo scasso quali tronchesi, pinze e cacciavite.

Inoltre i militari hanno denunciato un uomo che alcuni giorni fa avrebbe truffato un residente mediante la vendita on-line di elettrodomestici. La vittima, come indicato nell’annuncio, ha effettuato un bonifico in favore del suo interlocutore che, una volta ottenuto il denaro, ha fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile. L’attività ha permesso di ricostruire il movimento di denaro e risalire quindi all’intestatario del conto corrente che è stato così denunciato.