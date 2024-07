Giocava nel Cervia United il 21enne morto stamani. La società: “Era solare ed educato”

Viveva a Cervia con la sua famiglia, nota perché impegnata nel ramo della ristorazione, il 21enne Stefano Alberto, morto questa mattina in un incidente avvenuto poco dopo le 9 nell’intersezione tra la via Targhini e la Cervese. In un tratto di strada tristemente noto per la sua pericolosità, hanno impattato una vettura marca Skoda ed un maxi scooter Honda. Nulla da fare per il giovane conducente del veicolo a due ruote, che ora viene ricordato dalla squadra nella quale militava, il Cervia United. Illeso l’automobilista. “Una notizia straziante, un dolore che non si può nemmeno spiegare. Siamo ancora scossi per la prematura scomparsa del nostro Alberto Stefano - scrive la società sportiva, in un post pubblicato sui social -. Un ragazzo solare, educato, uno di noi. Carico ed entusiasta per giocare la nuova stagione. In questo momento terribile abbracciamo i suoi cari, la famiglia, vi siamo vicini. Ciao Alberto, per sempre nei nostri cuori”. Dal 2022 il giovane cervese giocava nella squadra della località dove viveva, in Promozione, mentre precedentemente si era fatto valere in Eccellenza scendendo in campo con la maglia della Del Duca/Grama. Una carriera che aveva avviato da piccolissimo nel Savio e che lo aveva visto difendere i colori anche della Spal (Giovanissimi e Allievi), oltre che dell’Imolese (Under 19 e Primavera).