RAVENNA - Torna in riviera a Marina Gianni Morandi. Il noto cantante ha passato la giornata in spiaggia, dove era già stato avvistato a giugno. Secondo quanto racconta una fan, Morandi “si è concesso a foto, autografi, video e chiacchierate con grandi e piccini. A Marina Romea non disdegna la compagnia dei suoi fan tra una partita a carte ed un bagno al mare”.