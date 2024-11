Gaia Saini eletta nuova presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna

Gaia Saini è la nuova presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna. La nomina è arrivata oggi (giovedì 14 novembre)dopo la riunione dei neoeletti che ha avuto il compito di distribuire le cariche. Dalle votazioni in modalità segreta è scaturito il nuovo assetto ordinistico.

Il Consiglio direttivo, formato da 17 persone, avrà il seguente esecutivo: Presidente Gaia Saini, Vice Presidente Francesco Feletti, Tesoriere Marco Montanari, Segretario Bruna Malta. Gli altri componenti sono: Stefano Falcinelli, Gianluca Danesi, Elisa Bucchi, Tiziana Monti, Federico Zanzi, Paolo Di Bartolo, Anna Guariniello, Raffaello Borghesi, Maria Giulia Sama, Elena Silvagni, Gianluca Zani, Giorgio Papale – Odontoiatra, Alessandra Bonfatti – Odontoiatra. Per la Commissione Albo Medici Chirurghi, formata dai 15 eletti medici, ci sarà lo stesso esecutivo. I restanti componenti sono ai sensi di legge gli stessi del Consiglio direttivo per la parte medica. Per la Commissione Albo Odontoiatri, sono stati riconfermati: Presidente Giorgio Papale, Vice Presidente Francesca Fazio, Alessandra Bonfatti che, insieme a Papale farà parte del consiglio direttivo I nuovi componenti invece sono: Stefano Chersoni, Simona Ferro. I nominativi che faranno parte del Collegio dei Revisori sono: Enrico Guerra, Gianluigi Sella, Daniele Morini, supplente.

Il Presidente dei Revisori sarà incaricato fra i commercialisti revisori contabili.