Fusignano, odiosa truffa a un’anziana di 86 anni: le portano via denaro e gioielli per 4mila euro, scoperti e denunciati

Il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Lugo, al termine di un’accurata indagine, ha identificato e denunciato un uomo ed una donna di origine campana che nel mese di agosto avevano truffato una anziana di Fusignano.

Le indagini dei Carabinieri erano state avviate a seguito di una denuncia sporta da una donna 86enne di Fusignano che aveva riferito di aver ricevuto una telefonata inaspettata e diversa rispetto alle solite in cui un uomo, qualificandosi come “maresciallo dei carabinieri”, le aveva comunicato che il nipote aveva provocato un grave incidente stradale e che per definire la sua posizione giudiziaria occorreva pagare una cospicua somma di denaro quantificata in circa 12.000 euro.

La telefonata veniva resa ancora più credibile dal fatto che la donna veniva messa in contatto con un individuo che si fingeva suo nipote il quale, piangendo, le chiedeva aiuto, creandole notevole tensione. Poco dopo l’anziana riceveva presso la propria abitazione la visita di una donna la quale, qualificatasi come avvocato, chiedeva e riusciva ad ottenere denaro e diversi gioielli in oro per un importo di circa 4.000 euro.

I militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, sulla base della denuncia, hanno svolto un minuzioso lavoro di visualizzazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina e raccolto elementi utili dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia, riuscendo ad individuare l’autovettura usata dagli autori della truffa e successivamente ad individuarli, anche con la preziosa collaborazione dei Carabinieri di Napoli.