Fusignano, minaccia una donna e le incendia i panni stesi: 52enne arrestato

La notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Lugo hanno arrestato a Fusignano, un 52enne italiano, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, per minaccia e danneggiamento. La vicenda ha avuto inizio verso l’una e mezzo, quando alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Lugo è pervenuta una telefonata da una residente che segnalava delle grida d’aiuto e un forte trambusto provenire dall’appartamento della sua vicina.

Le pattuglie dei Carabinieri, arrivate in pochi minuti, poiché già in zona essendo impegnate nei vari servizi di controllo del territorio, hanno facilmente individuato l’appartamento in questione e ascoltato la testimonianza della donna che aveva richiesto l’intervento che riferiva di aver notato un uomo introdursi nel giardino di proprietà della vicina e che insistentemente chiedeva di entrare in casa. Al rifiuto della donna, l’uomo utilizzando una bottiglia con liquido infiammabile, incendiava i panni che la signora aveva lasciato sullo stendino. A questo punto, grazie all’aiuto di un vicino e dell’immediato intervento di un’altra pattuglia dei Carabinieri di Sant’Agata sul Santerno, l’uomo veniva fermato e allontanato dall’abitazione.

Il 52enne, anche in presenza dei militari, continuava a minacciare la donna e, non contento, le danneggiava a suon di pugni anche la buchetta postale.

L’uomo veniva quindi arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di Lugo fino alla mattinata successiva quando è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

I Carabinieri nelle ultime notti hanno notevolmente implementato il numero di pattuglie presenti sul territorio e grazie anche ad una pronta collaborazione dei cittadini si è potuto rintracciare in pochissimi minuti il presunto responsabile.