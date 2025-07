Fusignano, maltrattamenti e minacce in famiglia: 63enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Fusignano hanno arrestato un 63enne, cittadino rumeno, in esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, essendo gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce.

L’allarme è scattato nella tarda serata dello scorso 29 giugno, quando una donna ha contattato il 112, richiedendo l’intervento immediato di una pattuglia dei Carabinieri a seguito di una violenta lite in famiglia.

I militari intervenuti hanno subito compreso la gravità della situazione, anche in virtù degli evidenti segni della lite emersi all’interno dell’abitazione e della testimonianza diretta della vittima, la quale ha denunciato una lunga serie di episodi di violenza, atteggiamenti vessatori e minacce subite dal marito nel corso degli ultimi due anni, anche in danno della figlia e del genero. I gravi fatti sono stati immediatamente riferiti dai carabinieri al Pubblico Ministero di turno della locale Procura della Repubblica che, sulla scorta degli elementi raccolti, ha richiesto l’adozione di una urgente misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, il quale ha poi disposto, a carico dell’uomo, la custodia cautelare in carcere.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Fusignano hanno dato esecuzione al provvedimento, rintracciando il 63enne che è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna.