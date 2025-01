Fusignano, crisi Lafert, la Regione: “Vogliamo salvare posti di lavoro e sito azienda”

Alla Lafert di Fusignano, dove sono in gioco 60 posti di lavoro, “abbiamo ottenuto la sospensione dei licenziamenti per i prossimi 15 giorni in modo che azienda e sindacati possano guardare i bilanci. Come Regione siamo pronti a mettere a disposizione ammortizzatori sociali e progetti di riqualificazione professionale. Il nostro obiettivo non è solo salvare i posti di lavoro, ma anche l’insediamento produttivo sul territorio”. Lo ha detto oggi, intervenendo oggi al question time di viale Aldo Moro l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia, interpellato dalla consigliera Pd Eleonora Proni, che si è detta soddisfatta della risposta, perché la Regione “conferma l’attenzione al lavoro e al territorio”.