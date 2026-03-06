Fusignano, addio a “Malestro”: lunedì il funerale

Si svolgerà lunedì il funerale di Mattia Ravaglia, 53 anni festeggiati sabato scorso, per gli amici “Malestro”, noto pr della Riviera e attualmente gestore assieme al fratello Davide del Bagno Marisa a Marina Romea, lo stabilimento balneare che occupava anche gli anziani genitori, Mario e Piera, e dove l’uomo è morto martedì scorso. Dalle 17 di oggi invece ci si potrà recare alla camera mortuaria di Fusignano per porgere l’ultimo saluto, anche sabato e domenica e fino alle 11 di lunedì, momento in cui il feretro partirà per il crematorio di Ravenna. Amici, colleghi e clienti lo potranno rivedere nella sua città natale, quella da cui si spostò presto per dedicarsi al mondo della notte.

Mattia Ravaglia è ancora noto e ricordato per il suo estro nelle pubbliche relazioni dei migliori locali di Milano Marittima. Dopo aver lavorato al Pineta – club in cui gli amici storici lo soprannominarono “Malestro” – passò prima alla spiaggia più cool, il Papeete, per poi proseguire l’esperienza a Villa Papeete. Nel 2017 invece la scelta di dormire un po’ di più la notte e prendere insieme al fratello il bagno Marisa a Marina Romea. A.C.