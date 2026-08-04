Furto di gioielli da 6mila euro alle Maioliche di Faenza: scoperti e denunciati i due ladri

Ravenna
  • 04 agosto 2026
Furto di gioielli da 6mila euro alle Maioliche di Faenza: scoperti e denunciati i due ladri

La scoperta dei responsabili di un colpo da 6.000 euro e una serie di interventi mirati a garantire la sicurezza nel pieno della stagione estiva. È il bilancio dell’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna, che negli ultimi giorni hanno setacciato in maniera capillare sia le affollate località della Riviera sia i comuni dell’entroterra ravennate. In totale sono otto le persone denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Il colpo al centro commerciale “Le Maioliche”

L’episodio più rilevante si è verificato a Faenza. I Carabinieri hanno individuato e denunciato due stranieri ritenuti responsabili del furto di diversi preziosi in oro, per un valore complessivo di circa 6.000 euro, sottratti da una vetrina all’interno della galleria del centro commerciale “Le Maioliche”. Sempre nel territorio faentino, i militari hanno denunciato un 53enne (non residente in provincia) per aver spaccato con un sasso la vetrata del bar della stazione ferroviaria di Castel Bolognese. Nei guai anche un 41enne straniero, sorpreso in giro con un grosso martello senza giustificato motivo e in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Faenza.

Droga e armi tra Ravenna e la Riviera

I controlli si sono concentrati anche sulla costa e sui principali snodi stradali:

Milano Marittima. A Cervia i Carabinieri hanno intercettato e denunciato due giovani stranieri subito dopo aver derubato una turista dello zaino contenente tutti i suoi effetti personali.

Ravenna. Durante le verifiche alla circolazione stradale, un 34enne straniero è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri. Nella stessa operazione è stato deferito anche un 49enne del posto, sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina.

I servizi straordinari dei Carabinieri proseguiranno per tutto il periodo estivo, con particolare attenzione alle strutture ricettive, ai parcheggi dei litorali e alle aree residenziali dell’entroterra.

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