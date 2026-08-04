Furto di gioielli da 6mila euro alle Maioliche di Faenza: scoperti e denunciati i due ladri

La scoperta dei responsabili di un colpo da 6.000 euro e una serie di interventi mirati a garantire la sicurezza nel pieno della stagione estiva. È il bilancio dell’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna, che negli ultimi giorni hanno setacciato in maniera capillare sia le affollate località della Riviera sia i comuni dell’entroterra ravennate. In totale sono otto le persone denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria.