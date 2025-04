Funerali del Papa, il presidente De Pascale: «Una grande emozione». Il feretro arrivato alla basilica di Santa Maria Maggiore. VIDEO

“È stata una grande emozione e un grande onore portare a nome di tutti gli emiliano-romagnoli la nostra riconoscenza nell’ultimo saluto a Papa Francesco, un riferimento spirituale non solo per la comunità cattolica ma per il mondo intero, una delle più grandi personalità che hanno segnato questo secolo”.

Queste le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che questa mattina ha partecipato a Roma ai funerali di Papa Francesco nella delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le esequie si sono svolte davanti a 200mila fedeli presenti in piazza San Pietro, in Vaticano.