Frode fiscale e caporalato tra Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e San Marino: maxi sequestro da 37 milioni

Una colossale frode fiscale unita allo sfruttamento della manodopera e al riciclaggio internazionale di denaro sporco. È lo scenario emerso dalla complessa indagine condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, che hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti liquidità, beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati per un valore complessivo che sfiora i 37 milioni di euro. Contestualmente, sono scattate oltre 40 perquisizioni in diverse province d’Italia, a partire dal cuore della Romagna — con interventi a Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena — per poi estendersi a Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce.