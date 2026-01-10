Freddo in Romagna. Randi: “Temperature così basse negli anni ‘60 quasi tre volte l’anno”

RAVENNA. Temperature basse in questi giorni in Romagna ma niente di così eccezionale come a qualcuno potrebbe sembrare. A fornire i dati sull’argomento ci ha pensato Pierluigi Randi, il meteorologo, presidente di AMPRO. «Partendo dal presupposto che questa fase di freddo è stata anche molto breve (conta anche la durata per connotarle) oltre che per nulla eccezionale, abbiamo osservato che i valori minimi del giorno 8 sono scesi in diverse località pianeggianti sotto il limite dei -10°C», scrive sul suo profilo Facebook oggi. «Bene, quanti giorni abbiamo avuto con temperature minime inferiori a -10°C nelle suddette zone nel corso degli ultimi 100 anni? È presto detto: 165 giorni, ovvero 165 volte la temperatura minima scese sotto i -10°C (1921-2020); insomma non era (è il caso di dirlo) affatto insolito, e in parecchi di questi casi si era scesi sotto i -15°C, mentre nel 1929, nel 1956 e nel 1985 si scese sotto i -20°C (in Emilia anche nel 1991). Negli anni ‘20 succedeva in media 3 volte l’anno; negli anni ‘30 due volte e mezzo, negli anni ‘40 idem, e ancora negli anni ‘60 quasi 3 volte (2,9). Poi la frequenza cominciò a scendere rapidamente, e dal 2021 non era ancora successo».

«Ragionando per trentenni», aggiunge Randi, «si è passati da una media di 1,9 giorni nel 1931-1960; a una media di 1,4 giorni nel 1961-1990, per finire a una media di 0,9 giorni nel 1991-2020 (vedasi grafico con il numero totale dei giorni per trentennio). Quindi, questo evento, trasportato a oltre un mezzo secolo fa, sarebbe stato non dico ordinario, ma poco eclatante, mentre oggi desta quasi “scalpore”. Un altro tassello che evidenzia la profonda modifica che ha subito la stagione invernale sul nostro territorio (e non solo)».

Nella pianura ravennate, spiega Randi con un grafico, il numero di giorni con temperature minime sotto i -10 gradi è stato di 58 nel periodo 1931-1960, di 41 nel periodo 1961-90 e di 28 nel periodo 1991-2020.