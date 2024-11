Freddo e primo vero assaggio di inverno: a Gambellara -4 gradi, sotto lo zero anche Forlì

È in corso la prima vera mattina da anticipo d’inverno in un 2024 caratterizzato spesso da temperature oltre la media. Come riporta Emilia-Romagna Meteo, nelle prime ore di oggi in pianura ecco dove la temperatura è scesa sotto lo zero in Romagna: -4.3 gradi a Gambellara (Ravenna) -2.3 gradi a Roncalceci (Ravenna) -2.2 gradi a Bizzuno di Lugo, -2.1 gradi a Forlì sud est, -1.9 gradi a Boncellino (Ravenna), -1.7 gradi a Bagnacavallo, -1.6 gradi a Villaprati (Ravenna) e -1.6 gradi a Cannucceto di Cesenatico.