Frane e alluvioni: in Romagna 28mila persone vivono in aree a rischio

La ricognizione dedica ampio spazio alle frane, oltre 80mila smottamenti censiti in seguito alla doppia alluvione del 2023 che ha ferito e in parte modificato la Romagna. Quasi un terzo del territorio in provincia di Forlì-Cesena (735 km quadrati su una superficie complessiva di 2.378 km quadrati) è classificata come zona ad elevata e molto elevata pericolosità per frane, così come un quarto del comprensorio riminese (217 km quadrati ) mentre la percentuale nel Ravennate è stimata nell’ordine del 6,5%.Circa 30mila persone risiedono in zone ad elevato rischio di dissesto in Romagna (2.431 nel Ravennate, 17.361 a Forlì-Cesena e 8.466 nel Riminese) e 12.361 famiglie, due terzi delle quali vivono nel Forlivese e Cesenate, 3.823 nel Riminese, poco più di mille nel Ravennate.Numerosi furono gli edifici danneggiati dall’alluvione del 2023. E secondo i dati dell’Ispra attualmente sono oltre 27mila gli immobili esistenti nelle zone classificate a rischio elevato e molto elevato. La maggior parte nel Forlivese e Cesenate, quasi il 10% del patrimonio immobiliare (18.772 costruzioni, pari al 9,7% del totale, 193.777); poco meno di 6mila nel Riminese e 2.404 nel Ravennate dove però vanno considerati altri 900 immobili in aree di attenzione. C’è poi il capitolo delle attività produttive: sono ben 1.821 le unità locali di imprese situate in zone ritenute critiche per il pericolo di dissesto, 928 tra Forlivese e Cesenate, 769 nel Riminese, 124 nel Ravennate dove altre 40 sorgono in aree di attenzione. Le alluvioni che hanno colpito a più riprese la Romagna hanno danneggiato anche il patrimonio culturale. E sulla base della ricognizione dell’Ispra, sono 241 su 1.238, pari al 19,5%, i beni culturali a rischio delle zone del Riminese a più elevato pericolo di smottamenti, 309 edifici su 1.841 tra Forlivese e Cesenate e 84 nel Ravennate. Un problema non nuovo, che era emerso anche nel recente passato ad esempio a San Leo, con il borgo che dovette fare i conti con il crollo della rupe avvenuto il 27 febbraio 2014 (nei giorni scorsi si sono concluse le opere di consolidamento della parete sud)Il rapporto inoltre prende in considerazione anche l’aspetto dell’erosione costiera che in misura variabile - a fronte anche di interventi di mitigazione degli effetti di mareggiate e subsidenza effettuati negli anni - ha riguardato oltre 4 chilometri sui 9 complessivi di litorale della provincia di Forlì-Cesena, 14,2 km sui 47 km di costa ravennate e 10,1 km sui 35 del Riminese.