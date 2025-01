Forti piogge in collina, in poche ore piena da record del Lamone. In Romagna tornano paura e allagamenti

Il Lamone, stavolta solo lui, è tornato ieri a fare paura, con una piena inaspettata e conseguenti danni, ansia e timori, soprattutto nella zona collinare. L’allerta della Protezione civile si è presto tramutata in rossa anche per il vento che ha accompagnato le intense precipitazioni nell’alto Appennino e in Mugello. E’ qui che forti precipitazioni hanno interessato nella notte e mattinata di ieri una vasta area tra Romagna e Toscana, nei comuni di Marradi, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve. Gli ingenti volumi di acqua sono defluiti divisi nei fiumi Lamone, verso la Romagna e Sieve in Toscana, dove si sono registrati allagamenti diffusi anche nei centri abitati. In Romagna la situazione è precipitata nella tarda mattinata quando il livello del Lamone ha superato la soglia rossa a Marradi e la piena ha iniziato a scendere velocissima verso Faenza, seppure con un fronte breve, trasportando al centro numerosi detriti. Il culmine è stato raggiunto intorno alle 14.40 quando si sono verificate esondazioni in vari punti critici, già pesantemente colpiti dai precedenti eventi estremi: a Brisighella, si sono nuovamente allagati gli impianti sportivi che da pochi giorni avevano visto approvato il piano di ripristino. Un muro di contenimento in terra ha retto ma al termine dello stesso l’acqua è uscita invadendo i campi e addirittura risalendo verso monte a causa di dislivelli. A San Martino in Gattara il fiume è uscito dal suo corso, tra Brisighella e Faenza (Sarna) campi e aziende agricole sono stati invasi dall’acqua, ma anche case nei pressi del fiume. A Marradi alcune vie sono state interessate dal fenomeno: acqua e fango in via Aleramo per esempio.