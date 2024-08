Forlì. De Pascale presenta il decalogo della sanità del futuro

FORLI’. Promuovere la salute e la sanità pubblica e universalistica da un lato; migliorare e innovare il sistema sanitario regionale e l’accesso alle cure dall’altro. Il candidato per il centrosinistra alla Regionali in Emilia-Romagna Michele de Pascale presenta mercoledì 7 agosto a Forlì la sua “ricetta” per la sanità. Alle 18.30, nella Sala del Consiglio provinciale in piazza Morgagni, precisa il Partito democratico forlivese, si terrà l’incontro pubblico “Creare salute: insieme per una sanità pubblica equa e solidale. 10 proposte su salute e sanità”. Un decalogo che ha l’obiettivo, appunto, di “promuovere la salute e la sanità pubblica e universalistica e di migliorare e innovare il sistema sanitario regionale e l’accesso alle cure, partendo dal presupposto fondamentale che la salute delle persone rappresenta la prima ricchezza, per loro stesse e per le comunità di cui sono parte”. L’evento, continua il Pd, fa parte di un programma di incontri già in calendario o in via di programmazione che si svolgeranno in tutto il territorio regionale, così da “sviluppare un confronto e un dibattito con il coinvolgimento di medici, infermieri, operatori sanitari, singoli cittadini e associazioni di pazienti, per raccogliere, accrescere e diffondere il sapere del sistema sanitario emiliano-romagnolo”.

In ambito sanitario “dobbiamo mettere in atto una stagione di grande rinnovamento- anticipa de Pascale- perché l’Emilia-Romagna non sia solo la regione dove è garantito universalmente a tutti l’accesso alle cure, ma alle migliori cure possibili”. Il sistema regionale, conclude, ha prodotto “risultati importanti, ma è sempre più evidente la difficoltà a far fronte alla domanda espressa dai cittadini, anche alla luce dei provvedimenti adottati dal governo”. Dunque è il momento di “fare una battaglia politica sul finanziamento del sistema sanitario nazionale, e aprire in Emilia-Romagna un periodo di grande innovazione”.