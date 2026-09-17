Forlì-Cesena e Ravenna, terremoto del 2023 e rimborsi: via libera al contributo per l’autonoma sistemazione

“Il pagamento del Contributo per l’autonoma sistemazione ai cittadini colpiti dal terremoto del settembre 2023 può finalmente ripartire. È un risultato importante, frutto del grande lavoro portato avanti dal Governo Meloni e dell’impegno del Commissario straordinario alla ricostruzione, senatore Guido Castelli, che ringraziamo per avere dato una risposta concreta alle famiglie che attendevano da tempo questa notizia”. A parlare è Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, commentando l’Ordinanza n. 1 del 15 settembre, che disciplina il Cas per i nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni a seguito del sisma del settembre 2023 nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena.

“Dopo ritardi dovuti anche a questioni di carattere tecnico, si è arrivati a una soluzione che garantisce continuità al contributo. Ora i Comuni dovranno trasmettere alla struttura commissariale l’elenco dei percettori, con il calcolo degli importi da riconoscere e la richiesta delle risorse necessarie, così da consentire il successivo trasferimento delle somme e i pagamenti agli aventi diritto”.

“Come Fratelli d’Italia continueremo a seguire il percorso fino all’effettiva erogazione delle somme”, chiosa Buonguerrieri.