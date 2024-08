Folle fuga da Cervia dopo la rapina, si schianta a Fosso Ghiaia, arrestato

Dopo aver compiuto una rapina armato di coltello al distributore Ip delle Saline, a Cervia, è fuggito a tutta velocità. Alcuni chilometri più a nord, sulla ss16, si è schiantato in vicinanza di un’altra rotatoria, quella di Fosso Ghiaia, abbattendo la segnaletica verticale e fermando la sua corsa sulle auto posteggiate di fronte a un bar. Ed è stato arrestato dai carabinieri, che lo stavano inseguendo. E’ la conclusione della notte folle di un italiano, sopra la cinquantina, che nel perdere il controllo alla rotonda “11 settembre” ha, come detto, danneggiato dei veicoli in sosta nel piazzale del bar di Fosso Ghiaia. Dal rottame del proprio è uscito ferito, ma non in maniera preoccupante, protetto dall’airbag. Con alcune escoriazioni al volto è stato portato, piantonato, all’ospedale di Ravenna. Sul posto, per i rilievi e per rimettere in sicurezza la zona, anche la polizia locale.