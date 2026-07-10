Finanziamenti in Romagna: a Ravenna i prestiti personali più bassi, a Rimini i richiedenti più anziani

Il primo semestre del 2026 ha registrato un aumento del costo del denaro, con un rialzo dei tassi d’interesse per i prestiti personali e per le cessioni del quinto dei dipendenti privati. In Emilia-Romagna la necessità di liquidità resta la motivazione principale, coprendo oltre il 35% delle domande totali. Questa tendenza si riflette in modo diversificato nelle province romagnole, che mostrano abitudini di spesa e profili anagrafici differenti.

Secondo gli ultimi dati territoriali dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, sul fronte dei prestiti personali, la provincia di Forlì-Cesena registra l’importo medio richiesto più alto della Romagna con 11.696 euro, seguita da Rimini con 11.255 euro. Ravenna si distingue invece come la realtà più prudente dell’intera regione, registrando il valore medio più basso in assoluto, pari a 10.710 euro, con piani di ammortamento medi di circa 5 anni e quattro mesi.

Lo scenario si inverte nell’ambito della cessione del quinto, una formula che offre tassi più vantaggiosi a fronte di garanzie più solide. In questo comparto è Ravenna a guidare il territorio per l’importo medio richiesto, che sale a 20.981 euro, registrando anche la durata di rimborso più lunga della regione con una media di 8 anni e sei mesi. A Forlì-Cesena la cifra media si attesta a 19.739 euro, mentre Rimini chiude la panoramica con l’importo medio più basso della regione, pari a 19.085 euro. La provincia riminese vanta però il primato anagrafico regionale, registrando l’età media dei richiedenti più elevata in assoluto con 56 anni e tre mesi