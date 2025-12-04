Fiaccolata antifascista a Ravenna: in 400 cantano “Bella ciao” in piazza del Popolo

Si è conclusa con Bella ciao intonata da circa 400 voci la fiaccolata che questa sera ha attraversato il centro di Ravenna, da piazza della Resistenza a piazza del Popolo, nel giorno delle celebrazioni della Liberazione della città dal nazifascismo. Una risposta compatta e luminosa alla recente manifestazione dell’ultradestra sulla “remigrazione”, che aveva suscitato preoccupazione e indignazione in città. Promossa dal sindaco Alessandro Barattoni e dall’Anpi, e sostenuta dalla consulta provinciale antifascista, la fiaccolata ha visto una larga partecipazione di cittadini, associazioni e partiti: Cgil, Cisl, Uil, Pd, M5S, Sinistra Italiana, Progetto Ravenna e Psi.