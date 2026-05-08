Festa della mamma: il 10 maggio la spesa alla Conad in provincia di Ravenna aiuta i centri antiviolenza

Una spesa a favore delle donne: in occasione della Festa della mamma, i soci Conad della provincia di Ravenna rinnovano il proprio impegno al fianco delle associazioni antiviolenza del territorio. Nella giornata di domenica 10 maggio, per ogni scontrino battuto in 43 negozi del territorio, verranno donati 10 centesimi a favore di Linea Rosa (Ravenna), Demetra Donne in aiuto (Lugo) e Sos Donna (Faenza). Queste tre realtà sono da anni in prima linea per aiutare le donne vittime di abusi e i loro familiari. Si occupano, inoltre, di politiche di prevenzione e attività educative rivolte ai più giovani e non solo. L’iniziativa già negli anni passati ha riscosso notevoli consensi.
Dopo i riscontri molto positivi degli anni passati, i soci Conad della provincia di Ravenna hanno deciso di rinnovare questa iniziativa contro la violenza di genere, nella convinzione che sensibilizzare il pubblico sia il primo passo per vincere la battaglia culturale contro un fenomeno ancora oggi ben presente a tutti i livelli.