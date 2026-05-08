Festa della mamma: il 10 maggio la spesa alla Conad in provincia di Ravenna aiuta i centri antiviolenza

Dopo i riscontri molto positivi degli anni passati, i soci Conad della provincia di Ravenna hanno deciso di rinnovare questa iniziativa contro la violenza di genere, nella convinzione che sensibilizzare il pubblico sia il primo passo per vincere la battaglia culturale contro un fenomeno ancora oggi ben presente a tutti i livelli.

Una spesa a favore delle donne: in occasione della Festa della mamma, i soci Conad della provincia di Ravenna rinnovano il proprio impegno al fianco delle associazioni antiviolenza del territorio. Nella giornata di domenica 10 maggio, per ogni scontrino battuto in 43 negozi del territorio, verranno donati 10 centesimi a favore di Linea Rosa (Ravenna), Demetra Donne in aiuto (Lugo) e Sos Donna (Faenza). Queste tre realtà sono da anni in prima linea per aiutare le donne vittime di abusi e i loro familiari. Si occupano, inoltre, di politiche di prevenzione e attività educative rivolte ai più giovani e non solo. L’iniziativa già negli anni passati ha riscosso notevoli consensi.

I punti vendita Conad che erogheranno a Linea Rosa sono quelli di Ravenna città (Conad City di Via Romea Sud 45 e Via Aquileia 3, Conad di via Grandi 2, Vicolo Tacchini 33, via Cesarea angolo via Serra; Conad Superstore di via Newton 28), oltre ai Conad City di Porto Fuori, Godo, Piangipane, Castiglione, San Zaccaria, Savio, San Pancrazio; Conad San Pietro in Vincoli, Punta Marina, Russi, Sant’Alberto, Cervia e Pinarella.

I negozi dove la raccolta andrà a Demetra Donne in aiuto Lugo sono: Conad City Filo, Massa Lombarda, Voltana, Cotignola, Conselice, Alfonsine, Fusignano, Villanova, Spesa Facile Sant’Agata sul Santerno; Tuday Conad e Superstore di Lugo e City e Superstore di Bagnacavallo.

A Faenza i punti vendita che sostengono SOS Donna sono i Conad City Corso Garibaldi e via Valgimigli, Conad via Renaccio e City via Caffarelli, Conad Superstore Filanda e Le Cicogne, oltre a Conad City Casola Valsenio, Conad Castelbolognese, Riolo Terme, Brisighella e Modigliana.