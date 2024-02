Ferrovie. Lavori fra Bologna, Ravenna e Rimini: sospensioni, modifiche alla circolazione e agli orari e uso di autobus

RAVENNA. Lavori in corso a partire dall’ultimo fine settimana di febbraio sulla linea ferroviaria Bologna-Ravenna-Rimini per interventi di manutenzione e un investimento di oltre un milione 400.000 euro. Due in particolare i punti interessati: il primo, tra Castel bolognese e Russi, la seconda è invece la stazione di Igea Marina. Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, effettuerà infatti lavori di manutenzione all’infrastruttura. In dettaglio: circolazione sospesa dalle 23.30 di venerdì 23 alle 4 di lunedì 26 febbraio, quando il cantiere sarà operativo fra Castel Bolognese e Russi. «L’intervento- spiega Fs- rientra nel piano di attività necessarie per riportare la linea ai livelli di affidabilità pre-alluvione. Le alluvioni di maggio 2023 hanno provocato danni ingenti all’infrastruttura e ai sistemi tecnologici».

I lavori in programma nel weekend interesseranno due piccoli ponti, saranno rimossi temporaneamente binario e massicciata. Per la durate dei lavori sono quindi previste modifiche alla circolazione: i treni regionali fra Bologna e Ravenna (e viceversa) seguiranno il percorso via Faenza. È inoltre previsto un servizio di autobus fra Castel Bolognese e Russi. L’altro intervento è in programma dalle 23.30 di domenica 25 febbraio alle 3.30 di sabato 16 marzo, quando Rfi sostituirà i deviatoi della stazione di Igea Marina. «La sostituzione degli scambi- assicura Fs- porterà vantaggi nell’affidabilità dell’infrastruttura». Saranno impegnati circa 10 mezzi d’opera. Durante i lavori il binario uno della stazione sarà fuori servizio. Infine, da lunedì 26 febbraio a venerdì 15 marzo sono previste modifiche di orario: alcuni treni fra Bologna e Rimini via Ravenna (e viceversa) saranno limitati nella stazione di Cesenatico e ci sarà un servizio di autobus fino a Rimini.