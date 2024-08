Ferragosto da tutto esaurito nella spiaggia nudista a Lido di Dante: “Qui non c’è discriminazione”

Con una vera invasione di turisti intenti a prendere il sole come mamma li ha fatti e tuffarsi in uno dei pochi mari in cui la mucillagine pare essere solo uno sporadico ricordo, si è concluso anche il Ferragosto per i tanti amanti della spiaggia naturista di Lido di Dante. A coprirli giusto qualche ombrellone e l’ombra dei tanti che occupano ogni metro libero di quella sabbia ancora un po’ selvaggia sulla quale il mare talvolta appoggia piccoli tronchi o residui di canne. Ciò che serve ad altrettanti bagnanti per improvvisarsi architetti e costruire l’ossatura sulla quale eventualmente stendere i teli e ripararsi dal sole cocente che sembra non dare tregua.

Una spiaggia esclusiva della riviera romagnola che, senza nemmeno esagerare troppo, ha fatto conoscere ulteriormente il Sommo Poeta in giro per l’Europa. Di certo lui l’avrebbe scelta per il suo Paradiso, proprio come hanno fatto le migliaia di persone che anche ieri l’hanno presa d’assalto, come poi si verifica nel weekend da inizio estate.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola