Federico Marchetti, l’amico ravennate di Re Carlo III, un rapporto nato parlando di scarpe GALLERY

RAVENNA. E’ stato l’unico italiano - insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla figlia del capo dello Stato, Laura - a essere presente alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III nel maggio del 2023 a Londra. Tanto da diventare un collaboratore del monarca britannico e punto di riferimento per progetti comuni all’insegna della sostenibilità. Da Ravenna alla Silicon Valley fino a Buckingham Palace. Un percorso professionale non comune quello di Federico Marchetti, imprenditore visionario nato all’ombra dei mosaici nel 1969 e conosciuto nel mondo per aver fondato Yoox, la prima piattaforma globale di e-commerce dedicata alla moda e al design, nonché primo “unicorno” italiano. Dopo la laurea in economia alla Bocconi e un mba alla Columbia University di New York, ha rivoluzionato l’approccio al lusso online, portando brand prestigiosi in un mondo digitale allora ancora inesplorato. Ma al di là del successo imprenditoriale, negli ultimi anni Marchetti ha costruito una rete di relazioni che va ben oltre il business, toccando la sfera della sostenibilità, della diplomazia culturale e perfino della Corona britannica.

Un progetto condiviso

Il punto di contatto più alto di questo percorso è senz’altro la sua collaborazione con re Carlo III . L’incontro tra i due, come ha avuto modo di affermare lo stesso Marchetti in diverse interviste e anche nel suo libro (“Le avventure di un innovatore”) è avvenuto parlando di scarpe. Marchetti aveva invitato il re a un evento organizzato nella sede Yoox di Londra. Si sono incontrati e hanno rotto il ghiaccio parlando di vecchie calzature come raccontato nel volume: «Le sue avevano più di vent’anni ed erano ancora perfette, io avevo un paio di John Lobb che indosso da oltre un decennio. Quindi abbiamo lanciato “Modern artisan”, il primo progetto congiunto che vedeva un gruppo selezionato di giovani artigiani italiani e inglesi coniugare il loro sapere e la loro artigianalità con l’intelligenza artificiale. Unendo la loro creatività ai dati dell’AI, hanno dato vita ad una collezione che piacque così tanto al pubblico che vendemmo la metà dei prodotti in sole due settimane, meglio dei grandi brand del lusso».

Un alleato del re su moda e ambiente