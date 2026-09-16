Falsi certificati, si allarga l’inchiesta partita da Ravenna. Salvini: “Se colpevoli, radiazione dall’albo dei medici”

“Quanto sta emergendo è molto grave. Se riconosciuti colpevoli, radiazione dall’albo dei medici e pagamento dei danni, di tasca propria, per le mancate espulsioni di tutti i clandestini che avrebbero protetto. Altro che giuramento di Ippocrate, se fosse confermata l’accusa questi avrebbero “giurato” in un centro sociale”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini dopo gli sviluppi di oggi dell’inchiesta sui falsi certificati medici partita da Ravenna. Da questa mattina sono partite perquisizioni a Ravenna, Rimini e in tutta Italia con oltre 20 medici sotto l’esame degli inquirenti.