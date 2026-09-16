Falsi certificati medici per fare uscire dai Cpr gli stranieri irregolari: perquisizioni a Ravenna, Rimini e in tutta Italia, oltre 20 professionisti nel mirino

La manifestazione di solidarietà ai medici dei mesi scorsi a Ravenna (Fiorentini)
La manifestazione di solidarietà ai medici dei mesi scorsi a Ravenna (Fiorentini)

False certificazioni per evitate la permanenza dei migranti nei Cpr: perquisizioni in oltre 20 studi medici in corso in tutta Italia e anche a Ravenna e Rimini. Dalle prime ore della mattinata di oggi, la Polizia di Stato è impegnata in una articolata attività di esecuzione di più decreti di perquisizione locale, personale ed informatica nell’ambito di un procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false, destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i Centri di permanenza per i rimpatri.

Destinatari dei decreti di perquisizione sono, ad eccezione di un solo caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari.

L’attività giudiziaria interesserà oltre venti professionisti e sarà eseguite nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Ravenna, Rimini, Roma e Varese, con il concorso delle Squadre Mobili territorialmente competenti.

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