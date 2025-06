Faenza, weekend dedicato agli sbandieratori in piazza del Popolo

FAENZA - Weekend dedicato alle bandiere oggi e domani in piazza del Popolo con il torneo Alfieri bandieranti e musici, massima espressione della disciplina con i migliori atleti di ogni rione impegnati nelle varie specialità. Il torneo precede di una settimana la giostra che assegnerà domenica 22 il 68° palio del Niballo. Oggi alle 20.30 aprono le ostilità le gare di Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici, mentre domani (ore 21) dopo il cerimoniale del Giuramento dei primi cavalieri sarà disputata la gara delle Coppie, la più ambita che assegna la botte con i 50 litri di Albana e anche il premio al miglior tamburino.

La sfida si giocherà su performance vicine alle arti circensi, tanto sono funambolici gli esercizi con l’attrezzo: gli alfieri riescono a manovrare contemporaneamente anche cinque bandiere. Il detentore è il rione Rosso con Raffaele Rampino Jr, già campione italiano, vincitore a Faenza nel 2016, 2017, 2021, 2022, 2024. Per conservare il titolo Porta Imolese dovrà difendersi dal rione Giallo con Federico Locatelli, dal Borgo Durbecco con Lorenzo Rinaldi, dal Verde con Marco Bertoni e dal Nero con Francesco Santandrea. La specialità del Singolo si disputa dal 1971: Borgo Durbecco vanta 28 titoli (l’ultimo nel 2019); il Rosso quattordici (l’ultimo nel 2024); il Nero nove (l’ultimo nel 2015); Il Giallo due (l’ultimo nel 2023) e il Verde uno nel 1973.

Prova molto spettacolare che mette in campo sei alfieri per ciascun rione, contornati da musici in schieramento ridotto, ma efficaci sotto il profilo coreografico. La sfida è cominciata nel 1972: il più titolato è il Borgo con ventidue successi (l’ultimo nel 2024). Il Giallo conta sei vittorie (l’ultima nel 2023), il Nero quattordici (l’ultima nel 2019), il Verde cinque (l’ultima nel 2016), come anche il Rosso (l’ultima nel 2012).

La specialità prevede esercizi eseguiti da otto fino a sedici alfieri per ogni rione, accompagnati dai rispettivi gruppi musici (fino a venti elementi) ai quali sarà assegnato un premio a parte. Il Borgo è il campione uscente,che dovrà vedersela soprattutto con gli sbandieratori del Nero, infatti questi due rioni si sono tradizionalmente contesi la specialità (il Borgo 33 successi, il Nero quattordici). Memorabile fu la parentesi del triennio che andò dal 1983 al 1985 quando il Verde interruppe l’egemonia. All’inizio invece fu il Rosso a vincere le prime due edizioni 1973 e 1974. Ancora maggiore è il predominio di Borgo e Nero se si guarda ai Musici (gara in vigore dal 1986), in questo caso nessun rione ha mai infranto la loro supremazia. Gli sbandieratori faentini sono tra i migliori in Italia, ma dopo i dissidi con la Federazione (oggi completamente risanati), nonostante fossero Campioni d’Italia, nel 2023 furono retrocessi alla Terza serie per provvedimenti disciplinari, comunque già lo scorso anno sono risaliti in Seconda e dal 18 al 20 luglio la città manfreda ospiterà la Tenzone Argentea, in pratica il torneo che assegna lo scudetto della serie B.