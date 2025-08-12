Faenza, vincita da mezzo milione alla sala giochi

FAENZA - Vincita record alla sala “Lucky Ocean” di via Emilia a Faenza, dove una Videolottery sul circuito Romagna Giochi ha regalato un jackpot da mezzo milione di euro. Contemporaneamente, sempre nello stesso circuito, ma questa volta in provincia Mantova è arrivato un secondo colpo dalla stessa cifra. “Si tratta ovviamente di una vincita non comune, ma l’aspetto più incredibile è la concomitanza dei due jackpot nazionali da 500.000 euro ciascuno pagati lo stesso giorno e in due sale che distano non oltre 150 km tra di loro”, spiegano dall’azienda. Ora nelle tasche dei due clienti, al netto delle tasse, finiranno 400mila euro. Un regalo di Ferragosto di quelli indimenticabili.