Faenza, vernice rossa davanti all’ingresso del Comune sotto le bandiere di Israele e Palestina

Vernice rossa trovata questa mattina di fronte allo scalone d’ingresso del Comune a Faenza. Un gesto di protesta contro la guerra a Gaza messo in atto proprio sotto le bandiere di Israele e Palestina, appese nei giorni scorsi dopo il voto favorevole dal consiglio comunale per una condanna ferma delle ostilità in atto al 7 ottobre scorso. Le forze dell’ordine avrebbero trovato anche di volantini di rivendicazione che sono stati poi sequestrati. Personale di pulizia è ora al lavoro per rimuovere la vernice dalla piazza.