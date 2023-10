Faenza, Travaglini e il tour in Europa: suonerà il pianoforte negli aeroporti

«Stavo suonando il pianoforte in aeroporto a Malta e ad un tratto mi è venuta l’idea: perché non fare un tour proprio in questi luoghi di passaggio, vivendo come un artista di strada?». A parlare è il maestro Lorenzo Travaglini, compositore e musicista classe 1994, che oggi partirà per il suo viaggio alla volta degli aeroporti di mezza Europa, dove eseguirà i brani del suo album di prossima uscita, “Airplane songs”: «Ho trovato in un sito gli scali dotati di un pianoforte – racconta –. Li ho contattati e poi ho prenotato i voli». Un’avventura singolare ma non troppo, per chi conosce Travaglini, da anni abituato a stupire il suo pubblico con trovate originali unite a uno sperimentalismo musicale che è il suo marchio di fabbrica.

La partenza è in programma per oggi, il ritorno in Italia sarà il 17 ottobre: 12 giorni per una vera e propria volata tra i tasti bianchi e neri del pianoforte. «La prima tappa – racconta il musicista – sarà Tolosa, poi mi sposterò a Parigi, dove mi fermerò qualche giorno perché ho trovato qualcuno disponibile a ospitarmi. In seguito volerò a Londra poi Bruxelles, Budapest, Praga e infine di nuovo Bruxelles». A parte il breve soggiorno nella capitale francese, Travaglini dormirà prevalentemente negli stessi aeroporti dove si esibirà, portando con se un cartello con un Qr-code da inquadrare per poter ascoltare la sua musica.