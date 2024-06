Faenza. Tentò di buttare giù dalla finestra la fidanzata: 24enne patteggia 3 anni e 8 mesi

Tentato omicidio. Questa la pena di cui doveva rispondere per avere cercato di buttare giù dalla finestra la fidanzata nel corso di una lite. Era stato solo l’intervento di suo padre, sconvolto nel vedere il figlio accanirsi contro la ragazza, a impedire che la facesse volare dal primo piano insieme a vestiti e oggetti personali già scaraventati via. Vittima anche il genitore, maltrattato e pure minacciato pur di ottenere soldi. Accuse queste, per le quali ieri il processo nei confronti di un 24enne residente nelle colline di Faenza si è concluso con un patteggiamento a 3 anni e 8 mesi.

