Faenza, sperona la moglie in auto per gelosia. Marito arrestato per tentato omicidio

Un incidente tremendo, dall’esito miracoloso. Così era parso agli occhi del pronto soccorso nel valutare le ferite riportate da una donna sui 30 anni finita fuori strada nel pomeriggio del 19 gennaio scorso lungo la via che collega Brisighella a Sarna. Il marito le è stato accanto tutto il tempo. In apparenza una comprensibile premura. Invece, dimessa dall’ospedale e trascorsi alcuni giorni, lei è andata dai carabinieri per denunciarlo: sarebbe stato lui a sorpassarla speronandola, con una manovra fatta apposta per farla sbandare. L’uomo, 49 anni, di professione tecnico impiantista residente nel Faentino, è in carcere da martedì sera con l’accusa di tentato omicidio.

Lo hanno arrestato a Brescia. Si trovava lì per lavoro quando gli inquirenti gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti su richiesta del sostituto procuratore Angela Scorza.

