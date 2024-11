Faenza. Segnala la relazione tra una docente e un’alunna, ma viene trasferito. Prof di religione fa causa alla scuola

Ha segnalato al preside che una collega aveva una relazione con una studentessa dello stesso istituto. E il dirigente lo ha punito per aver fatto “la spia”. Per meglio dire, lo ha accusato di avere violato la privacy della professoressa e dell’alunna, rendendo noto un “gossip” che in realtà era sulla bocca di tutti. Inizia così la trafila legale che vede protagonista un docente di religione, trasferito da un istituto Faenza a una scuola media del Lughese, con meno ore e - di conseguenza - stipendio inferiore. Una battaglia che ha avuto l’ultimo risvolto di recente, culminando in una causa per mobbing contro l’istituto manfredo. Annullati non uno, ma ben due provvedimenti disciplinari contestati, l’insegnante ha colto la palla al balzo per chiedere i danni, lamentando una sorta di persecuzione nei suoi confronti. Ed è proprio su quest’ultimo fronte che il professore ha perso. Per il giudice, non è provata la malattia dovuta al presunto comportamento vessatorio nei suoi confronti. E semmai, avrebbe dovuto citare per danni la Diocesi, responsabile del trasferimento.

