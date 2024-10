Faenza: «Se non torniamo insieme dico ai tuoi che sei gay». Poi lo fa. L’ex patteggia per stalking

«O torniamo insieme o racconto ai tuoi genitori della nostra storia». Lo ha avuto in pugno per anni alzando sempre di più l’asticella delle minacce. A furia di tira e molla, alla fine il segno di un “succhiotto” scoperto sotto il bavero della camicia ha innescato la miccia della gelosia. Così l’ex compagno ha mantenuto la promessa: nel cuore della notte è entrato in casa dei genitori e ha fatto outing al posto suo, rivelando l’omosessualità fino a quel momento tenuta nascosta in famiglia. E’ solo uno degli episodi costati la scorsa primavera l’arresto per un 31enne di Massa Lombarda, finito poi ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ieri ha patteggiato un anno per stalking.

L’articolo integrale sul Corriere Romagna in edicola o tramite l’edicola digitale sul sito on line