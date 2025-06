Faenza, scoperti nuovi documenti inediti su Dino Campana

Nuove scoperte e riconoscimenti internazionali riportano sotto i riflettori la figura di Dino Campana, poeta visionario e irregolare. Negli ultimi mesi sono emersi manoscritti inediti, testi annotati e documenti autografi che ne arricchiscono la biografia e testimoniano l’ampiezza della sua cultura, tra cui un’edizione annotata delle Opere di Villon e i temi d’esame per l’insegnamento del francese sostenuti nel 1911. Faenza, città dove Campana visse da giovane e studiò al liceo Torricelli, si conferma centrale in questo rinnovato interesse: ritrovato un certificato d’identità del 1900 e una rara copia dei Canti Orfici con dedica al pittore futurista Giovanni Malmerendi. A New York, intanto, il Centro Studi Campaniani di Marradi ha omaggiato Luigi Bonaffini, dantista e studioso campaniano, con un premio speciale conferito durante l’ITA Awards 2025.

Tra i documenti emersi, colpisce in particolare un certificato d’identità rilasciato a Faenza Per l’esame ginnasiale, dove vengono descritti i tratti fisici del giovane Dino Campana: capelli biondi, occhi chiari, naso schiacciato, statura 1,62. Un’immagine viva e concreta del poeta quattordicenne, che arricchisce la sua figura di una dimensione intima e quotidiana.