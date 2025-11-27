Faenza, salvata sul treno in overdose da ketamina. Trasportava quasi 45 grammi

Aveva gli occhi ribaltati, pronunciava frasi sconnesse. Pur restando in piedi, sembrava sull’orlo di un collasso. Ai passeggeri del treno Intercity proveniente da Bolzano e diretto a Bari, giunto martedì sera all’altezza di Faenza, quelli erano i chiari segnali di un principio di overdose. Così hanno dato l’allarme al capotreno. E’ nato così un intervento tempestivo, che non solo si è rivelato provvidenziale per una 20enne partita da Trento, ma ha anche sventato un potenziale pericolo per le persone che si trovavano a bordo della sua stessa carrozza. La ragazza trasportava infatti quasi 45 grammi di ketamina in cristalli all’interno di un sacchetto nascosto nella borsa. Contenuto che peraltro ha reso necessario evacuare il vagone.

L’articolo integrale sul Corriere Romagna, in edicola