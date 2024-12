Faenza, sabato corteo di lotta di 40 comitati degli alluvionati

FAENZA. Gli alluvionati romagnoli scendono in piazza a Faenza, in provincia di Ravenna. Perché non si tratta di una questione meramente locale. Il comitato Borgo alluvionato di Faenza e la Rete 360, composta da numerose realtà dei territori del ravennate, forlivese e cesenate, invitano «a scendere in piazza con noi» sabato 7 dicembre alle 14.30, con ritrovo al parco Gatti e corteo verso piazza del Popolo. Saranno oltre 40 le realtà presenti per ribadire che «è ora di finirla con lo slogan ‘ten bota’ e che è tempo di reagire con la lotta».

La mobilitazione, spiegano, nasce dalla convinzione che «quanto successo nell’ultimo anno e mezzo nei nostri territori non possa e non debba essere derubricato a mera questione locale». Invece va inquadrato all’interno di «una vera e propria emergenza nazionale e globale: la crisi climatica». La manifestazione del 7 dicembre sarà quindi «una manifestazione dell’intera comunità civile, perché le conseguenze degli eventi alluvionali non sono questioni che riguardano solo la cittadinanza alluvionata».

Le persone colpite, proseguono, hanno dovuto pagare di tasca propria «molti interventi di ricostruzione» e continuano a esserci «fragilità territoriali», non risolvibili con continui rattoppi di somma urgenza. Servono al contrario «risposte urgenti a tutti i livelli istituzionali per riparare il presente e preparare il futuro».

In particolare gli organizzatori chiedono «ristori rapidi e congrui»; una struttura commissariale “adeguata”; la messa in atto di «strategie di prevenzione climatica»; l’approvazione di una legge nazionale sulle emergenze e sui disastri; la restituzione ai territori di «una propria sfera ecologica»; il riconoscimento della centralità delle aree appenniniche; l’informazione, il coinvolgimento e la responsabilizzazione della cittadinanza in tutti i processi di pianificazione territoriale.