Faenza, restituisce 5 euro dopo 20 anni per un giocattolo rubato: “Mi vergogno ancora, voglio riparare”

Una busta anonima, una lettera scritta a computer e una banconota da cinque euro. È quanto si sono trovati davanti, nella posta del negozio, i titolari del Mercatino delle Pulci di Faenza, in via Naviglio, nella mattinata di sabato. Dentro, poche righe piene di vergogna e di onestà: chi ha scritto racconta di aver sottratto, circa vent’anni fa, quando era ancora un bambino, un piccolo pezzo di una pistola ad acqua “Super Liquidator” dal valore di un euro e mezzo. “Mi sento fortemente in colpa e in debito per quanto accaduto – si legge nella lettera – Vorrei riscattarmi di questo piccolo furto e del debito che ho nei vostri confronti ripagando quantomeno l’oggetto”. Il mittente spiega di non aver avuto il coraggio di presentarsi di persona, ma di aver voluto comunque saldare il debito per ritrovare una serenità interiore: “Nel tempo si matura, si pensa agli errori del passato e si prova a risolvere come meglio possibile... nella speranza di riscattare una pulizia d’animo interiore”.

Il titolare del negozio, commosso dal gesto, ha voluto condividere la vicenda sulla pagina Facebook Mercatino delle pulci usato Faenza, scrivendo: “Questa lettera ci ha fatto pensare che c’è ancora speranza per questa gioventù! Non so se chi l’ha scritta leggerà questo post, ma voglio ringraziarlo pubblicamente e far sapere che i suoi 5 euro saranno accantonati per darli in beneficenza”.