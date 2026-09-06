Faenza, raccolgono offerte per i pasti ai bisognosi ma è una truffa

FAENZA. Si aggiravano nel centro storico di Faenza, affollato per la manifestazione Argillà, muniti di un tesserino identificativo, e chiedevano offerte per un’associazione di beneficenza che fornisce pasti caldi ai bisognosi. Due persone sono state individuate dalla Polizia di Stato di Ravenna e denunciate a piede libero per truffa in concorso. L’associazione, infatti, era inesistente. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Faenza sono stati allertati da alcune segnalazioni e si sono recati sul posto dove hanno sorpreso i due uomini intenti a raccogliere le offerte da alcuni ignari cittadini ai quali rilasciavano una penna in omaggio. Le due persone denunciate sono poco più che ventenni e di origini pugliesi.