Faenza. Niballo: la Bigorda d’oro va al Rione Nero FOTO

Debutto vincente a Faenza per il cavaliere umbro Riccardo Quintili, 19 anni, che ha conquistato per il Rione Nero l’ambita Bigorda d’Oro. La sfida del Niballo riservata ai giovani ha regalato grandi emozioni al pubblico dello stadio “Bruno Neri” con Quintili e la cavalla Kelly in Black che hanno dominato al termine di una battaglia combattuta fino all’ultimo. Il Rione Nero ha trionfato con 7 scudi, secondo il Rione Giallo con Davide Ricci (6 scudi), terzo il Rione Bianco con una bella prestazione del 17enne Marco Beccacece (3 scudi), a seguire i rioni Verde (2 scudi) e Rosso (1 scudo).