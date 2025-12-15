Faenza, muore travolto da un camion. L’autista se ne va: rintracciato e denunciato

total artículos:

artículos leídos:

numero de días disponibles:

paywall:

Usuario no logueado.

FAENZA - Ha investito un uomo uccidendolo e non si è fermato a dare soccorso. Ora un camionista è stato denunciato per omicidio stradale. E’ quanto avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 dicembre tra Faenza e Granarolo. Ai carabinieri era stata segnalata una bicicletta danneggiata lungo la carreggiata di via San Silvestro. Arrivati sul posto, gli uomini dell’aliquota Radiomobile faentina hanno rinvenuto la presenza di un cadavere. Si tratta di un operaio, un sessantenne di origine straniera, che probabilmente si stava recando al lavoro. Il suo corpo era finito sull’argine nell’impatto. Durante i rilievi i carabinieri hanno trovato pezzi di un paraurti anteriore.

Da qui la deduzione della presenza di un altro mezzo e di un pirata della strada. . A quel punto i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Faenza hanno avviato un’accurata attività investigativa, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza ubicate sui possibili tratti percorsi dal veicolo in fuga, riuscendo dopo poche ore ad individuare il mezzo coinvolto ed identificandone l’autista.

L’uomo, un italiano incensurato, è stato trovato e raggiunto dai Carabinieri mentre era fermo in una piazzola di sosta a bordo di un camion che presentava evidenti segni di impatto. Lo stesso ha affermato di non essersi reso conto di quanto avvenuto. I militari dell’Arma hanno quindi condotto una serie di accertamenti ulteriori, misurazione del tasso alcolemico e test per l’eventuale utilizzo di sostanza stupefacenti, che hanno dato esito negativo. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà per i reati di omicidio stradale, fuga del conducente dopo omicidio stradale e omissione di soccorso mentre il mezzo che guidava è stato sequestrato.