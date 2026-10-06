Faenza, morto in cantiere: verso l’apertura di un fascicolo

FAENZA - Resta da capire se contro ignoti o se siano già state profilate possibili responsabilità personale, ma l’apertura, in Procura, di un fascicolo per omicidio colposo pare ormai la strada inevitabile delle indagini sulla morte di Oleksandr Horberts, l’operaio ucraino di 42 anni deceduto giovedì mattina in un cantiere in via Pana.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, a causare la tragedia sarebbe stata la caduta di due carichi di cemento armato durante le operazioni di movimentazione con una gru: l’uomo, che stava lavorando alla costruzione di una foresteria nel corso di un intervento affidato alla ditta imolese Ecoedil Costruzioni, è stato travoilto dal peso e a nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi di salvarlo dei colleghi richiamati dalle urla di un altro operaio, rimasto anch’egli ferito nell’incidente, ma in maniera superficiale. Sono tuttora in corso verifiche da parte degli inquirenti volte a chiarire aspetti relativi ad eventuali omissioni nelle procedure di sicurezza nel cantiere.

L’ennesima morte bianca ha suscitato l’indignazione delle organizzazioni sindacali (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil), che per domani alle 16 danno appuntamento proprio in via Pana 34, davanti al luogo della tragedia, per due ore di sciopero e presidio unitario: «Basta morti sul lavoro - dicono i sindacati -. La salute, la sicurezza e la vita di chi lavora non sono negoziabili. Partecipare significa difendere la vita e la dignità di tutte e di tutti».

Cgil, Cisl e Uil si rivolgono poi alla magistratura chiedendo di fare chiarezza su quanto accaduto nel cantiere giovedì mattina: «Saranno gli organismi competenti a ricostruire quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Come organizzazioni sindacali chiediamo che venga fatta piena luce sull’infortunio mortale che ha causato la morte di Oleksandr Horoberts, verificando ogni elemento relativo alla sicurezza e all’organizzazione del lavoro all’interno del cantiere». Ha comunicato la propria adesione allo sciopero di domani anche Fillea Cgil di Imola.