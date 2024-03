Faenza, insulti alla barista e minacce ai carabinieri. Fermato con lo spray urticante

Su di giri al Simbol di corso Garibaldi già intorno alle 6 di mattina, ha insultato la barista rifiutandosi di pagare il conto e, quando sul posto si sono presentati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, ha opposto resistenza tra minacce e spintoni finendo per rendere necessario l’uso dello spray urticante per procedere all’arresto: è successo ieri mattina nel locale della zona Cavallerizza, area più volte al centro delle cronache per episodi di degrado e criminalità.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola