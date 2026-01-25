Faenza, inseguimento sulle strade di Brisighella: passaggio a livello forzato e spari

FAENZA - Momenti di tensione nella serata di sabato sulle strade brisighellesi. Un’auto di grossa cilindrata non ha rispettato l’alt intimato dai carabinieri e ha tirato dritto. Ne è nato un concitato inseguimento che ha visto gli occupanti dell’auto forzare anche il passaggio a livello di Pieve Tho che in quel momento si stava abbassando. La macchina è passata sotto lo sbarre, danneggiandola e i carabinieri - rischiando non poco - non hanno potuto fare altro che inseguirla. Nell’inseguimento sono stati esplosi da parte delle forze dell’ordine anche dei colpi di arma da fuoco ma gli occupanti dell’auto, forti anche della potenza del mezzo, sono riusciti a fuggire. Sono in corso indagini a tutto campo per rintracciarli.