Faenza: insegue in auto la ex e il nuovo compagno, poi li aggredisce con un punteruolo

Li ha inseguiti in auto tagliandogli la strada e costringendoli a fermarsi. A bordo dell’auto sapeva che avrebbe trovato l’ex moglie insieme al nuovo compagno. Ed è proprio verso di lui che è andato a regolare i conti, per poi tornare verso la propria vettura e prendere un punteruolo, che ha impugnto contro la donna dalla quale era ormai separato. Tra le persone che da fuori hanno osservato la scena qualcuno ha avuto il sangue freddo di intervenire, scongiurando il peggio. Ma altro non era che un primo round di un ulteriore confronto intercettato alla fine dai carabinieri, che lo hanno arrestato.

Per quanto accaduto nel primo pomeriggio di sabato scorso è finito in carcere un 38enne di origine albanese residente a Faenza. Incensurato, difeso dall’avvocato Eva Pregu, è comparso ieri in tribunale per l’udienza di convalida. Chiedere scusa non è servito tuttavia a farlo uscire dalla cella.