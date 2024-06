Faenza, incidente nella notte a Fossolo: padre e figlia in gravi condizioni - Gallery

Spaventoso incidente ieri sera verso le 22.20, con una ragazza che probabilmente ha salvato la sua vita per essersi seduta nel sedile posteriore. Il sinistro si è verificato all’altezza di Fossolo in via Madrara, l’arteria stradale che collega Cotignola a Russi. In tratto del territorio faentino, è uscita di strada un’auto che viaggiava in direzione Russi con a bordo un uomo alla guida e la figlia 15enne nel sedile posteriore. La vettura ha terminato violentemente la sua corsa contro la spalletta di una abitazione al civico 12. Spaventati dal boato i residenti sono usciti fuori, allertando subito i soccorsi. L’uomo è uscito dolorante dall’abitacolo, mentre la figlia è rimasta incastrata, ma cosciente. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Lugo e due ambulanze con un’auto medicalizzata: entrambi i feriti sono stati trasportati in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita) all’ospedale di Cesena. Rilievi a cura della Polizia Municipale di Faenza.