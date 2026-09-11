Faenza, incidente in moto: muore un ragazzo di 22 anni

FAENZA - Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre, in via Pana. Ha perso la vita un ragazzo di 22 anni che era in sella ad una moto. Il giovane attorno alle 18 si è scontrato frontalmente con una Volvo V70 che procedeva sulla corsia opposta con a bordo una famiglia di turisti olandesi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la sequenza dello schianto. Tra le ipotesi in corso di verifica c’è anche quella che la moto fosse impegnata in un sorpasso. Saranno gli accertamenti degli agenti a stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente. L’impatto è stato violentissimo. Dopo lo scontro con la Volvo, la Yamaha è stata proiettata contro una terza automobile, una Peugeot. Due i feriti, entrambi in condizioni di media gravità: un uomo di 64 anni e una donna di 59, trasportati entrambi a Cesena.