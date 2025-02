Due persone sono morte in un tragico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, verso le 16.30, in A14 al km 62+ 200, non lontano dal casello di Faenza. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, una vettura che stava procedendo sulla corsia Sud è finita fuori strada, senza aver coinvolto altre auto nella dinamica. Due le vittime. Sul posto, oltre la polizia, anche 118 e Vigili del Fuoco.