Faenza, incidente alla pista di motocross di Marradi: muore 67enne

Stava percorrendo il circuito da motocross di Casalino del Leone, a Marradi, in sella alla propria due ruote, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato, riportando gravi traumi cranici che sono risultati fatali: a perdere la vita, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 settembre, il 67enne, originario di Faenza ma residente nel Cesenate.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo si trovava in una porzione del circuito priva di difficoltà tecniche, un rettilineo, e avrebbe sbandato all’improvviso per poi rovinare a terra: proprio per la dinamica descritta da alcuni testimoni, si ipotizza che all’origine dell’incidente possa esserci un malore accusato dal 67enne mentre si trovava alla guida.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 (mobilitata anche l’elimedica Pegaso) che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo.

Il luogo è stato raggiunto anche dai carabinieri di Marradi che hanno raccolto le prime informazioni sull’accaduto. La salma dell’uomo è stata trasportata all’istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze: non si esclude che l’autorità giudiziaria possa disporre un esame autoptico per fare chiarezza sulle dinamiche che hanno portat